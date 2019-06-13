На борту загоревшегося танкера в Оманском заливе находились 11 россиян

Одиннадцать россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии находились на борту танкера Front Altair в Оманском заливе, на котором прогремел взрыв. Об этом сообщил РИА Новости представитель компании, которая владеет танкером.

По его словам все люди были эвакуированы с судна.

«Они все в порядке и в безопасности», - отметил представитель компании Frontline Пэт Адамсон.

Ранее сообщалось, что в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера, прогремели взрывы. Позднее министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил, что власти осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится груз, относящийся к Японии.

Как сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen, один из двух атакованных танкеров Front Altair затонул, но, по информации агентства Reuters, эти сведения получили опровержение со стороны компании Frontline.