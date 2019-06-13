Главком ВСУ задал три вопроса об «Иловайском котле»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак уверен, что украинская общественность однобоко относится к последствиям боев за Иловайск в 2014 году, в результате которых Незалежная понесла серьезные потери. Об этом он заявил «BBC News Украина».

Хомчак считает, что все интересуются только тем, кто должен ответить за все произошедшее, но его волнует другое.

«Какие мы сделали выводы из того, что произошло в Иловайске? Сделаны ли правильные выводы из этих событий? Почему так случилось, что к событиям в Иловайске сложилась такая обстановка?», - такими тремя вопросами задается сам Хомчак.

Генерал добавил, что ему о тех событиях, скорее всего, «известно больше всех», потому что он был руководителем операции и сам участвовал в ней. При этом Хомчак отказался рассказывать о виновниках и причинах поражения, сославшись на то, что по данному эпизоду вооруженного конфликта в Донбассе еще проводится расследование, ход которого держится в секрете.

Хомчак отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на первой встрече с ним интересовался боями за Иловайск.

В августе 2014 года между частями ВСУ, МВД Украины и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением ДНР с другой велись бои за Иловайск. В дальнейшем эти события стали известны как «Иловайский котел», потому что украинские силовики оказались окружены и в результате прорыва понесли серьезные потери. Главная военная прокуратура Украины зафиксировала 366 погибших, а следственная комиссия Верховной рады уверена, что число потерь могло превысить тысячу человек.