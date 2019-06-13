Мошенник обманул близких Алибасова на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Через два дня после пропажи кота Бари Алибасова близкие артиста стали жертвой мошенника.

«Аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», - заявил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Он напомнил, что кот продюсера, канадский сфинкс по кличке Чуча пропал во время пресс-конференции, которая проходила в квартире Алибасова 11 июня. Тому, кто найдет животное, было обещано вознаграждение в 800 тысяч рублей или концерт группы «На-На».

По словам Горжанкина, 13 июня ему позвонил мужчина, который сказал, что нашел животное и хотел бы получить вознаграждение. При этом он сказал, что торопится на поезд.

«Деньги же в размере 800 тысяч рублей были специально оставлены сыном Алибасова в квартире на случай, если кот найдется», - сказал представитель Алибасова.

Горжанкин связался с сыном Алибасова, чтобы узнать, как поступить. Родственника артиста не было в квартире, потому как он уехал в Брянск. В соседней квартире в том же подъезде находилась только сотрудница продюсера.

«Сын Бари Каримовича, обрадованный тем, что кот нашелся, сказал, чтобы сотрудница взяла в жилой квартире Алибасова деньги, отдала вознаграждение и забрала кота», - сказал Горжанкин.

Сотрудница Алибасова попросили снять момент возвращения кота на камеру телефона, но мужчина отказался сниматься, сославшись на то, что не хочет публичности.

Передача денежных средств в обмен на кота проходила в переулке, недалеко от квартиры продюсера. Получив деньги и отдав животное, мужчина пожелал скорейшего выздоровления Алибасову и быстро ушел.

Когда же через полчаса приехал помощник продюсера Сергей Моцарь, который хорошо знает кота, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же породы.

По словам Горжанкина, близкие артиста обескуражены и расстроены произошедшим. Но, несмотря на это, сын продюсера собирается продолжать поиски кота. Он добавил, что сейчас решается вопрос об обращении в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по факту мошенничества.

Напомним, в начале июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. Накануне его дня рождения он был госпитализирован. В результате произошедшего продюсер получил ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей.