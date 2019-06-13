Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев на концерте в честь Дня России на Красной площади сделал подарок своим поклонникам. По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.

Как пояснил певец в Instagram, премьеру песни он приурочил именно к национальному празднику, и выразил надежду, что композиция всем понравится.

© lazarevsergey Instagram

«Нашей стране я желаю еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего!», - написал Сергей в соцсети.

Напомним, на конкурсе «Евровидение» в этом году, финал которого состоялся 19 мая, победа досталась Дункану Лоуренсу из Нидерландов. Сергей Лазарев занял почетное третье место.