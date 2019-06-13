Посвежеет: температура в Московском регионе упадет почти до нуля

Аномальная жара отступает от Московской области, как рассказали в «Метеовестях», температура воздуха в столице резко упадет до одного градуса тепла.

Синоптики пояснили, что у западных границ РФ обострилась фронтальная волна, отметившаяся дождями и грозами в Новгородской, Тверской и Псковской областях. Утром 12 июня грозовые облака добрались и до Подмосковья, поэтому в Москве местами наблюдался дождь.

Согласно прогнозам, 13 июня в столице посвежеет, к утру температура упадет до 10-12 градусов тепла, а днем воздух прогреется лишь до 22 градусов.

«Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу, – в Москве около 10 градусов, по области 5… 10 градусов, местами до 1 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.

Однако, по их словам, уже днем 14 июня столбики термометров поднимутся до 27 градусов, а в области и до 28. В выходные в столичном регионе будут идти дожди, ночью будет около 11.. 16 градусов тепла, а днем температура будет радовать 22… 27 градусами.