ВКС России нанесли удар по террористам в Сирии

ВКС России нанесли четыре удара по просьбе турецкой стороны после обстрела наблюдательного поста вооруженных сил Турции, сообщили в Минобороны РФ.

Ночью 13 июня террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб.

В связи с угрозой жизни личного состава, турецкое командование обратилось в российский Центр примирения враждующих сторон с просьбой о содействии в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов.

«По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено 4 бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докма и высоты Джебель-Тавертауничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии,с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста», - сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении Минобороны РФ подчеркнуто, что тесное взаимодействие российского и турецкого командований в рамках борьбы с террористическими группировками в Сирии будет продолжено.

В Минобороны РФ также сообщили, что с полуночи 12 июня 2019 года на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины».

«Благодаря достигнутому соглашению о прекращении огня количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований значительно снизилось», - подчеркнули в военном ведомстве.

В нем также отметили, что действующие в Идлибской зоне деэскалации радикальные формирования, союзные с террористической группировкой «Джабгат ан-Нусра»*, отказались от прекращения огня и продолжали вести массированные артиллерийские обстрелы.

Именно этими боевиками был обстрелян турецкий наблюдательный пост.

*«Джабгат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.