«Им место на реке-вонючке»: в новосибирском аквапарке пьяная пара устроила дебош
На кадрах видно, как пара громко ругается, используя матерные выражения, и периодически накидывается на других посетителей.
© Видео: Нетипичный Новосибирск, ВКонтакте © Фото: Нетипичный Новосибирск, Вконтакте
В День России, 12 июня, в аквапарке Новосибирска произошла скандальная потасовка, инициаторами которой стали парень и девушка, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.
На кадрах видно, как пара громко ругается, используя матерные выражения, и периодически накидывается на других посетителей. По данным очевидцев, один молодой человек не выдержал и ударил дебошира в лицо. После этого пьяная девушка накинулась с кулаками на администратора аквапарка.
В результате обоих нарушителей забрал наряд полиции.
Пользователи Сети возмутились подобным поведением.
«Быдло, какой позор! И молодому человеку настроение испортили», - написал Владимир Ламонов.
«Аж радость берет за парня, который дал ему в щи», - пишет Никита Боров.