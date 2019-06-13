«Им место на реке-вонючке»: в новосибирском аквапарке пьяная пара устроила дебош

В День России, 12 июня, в аквапарке Новосибирска произошла скандальная потасовка, инициаторами которой стали парень и девушка, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, как пара громко ругается, используя матерные выражения, и периодически накидывается на других посетителей. По данным очевидцев, один молодой человек не выдержал и ударил дебошира в лицо. После этого пьяная девушка накинулась с кулаками на администратора аквапарка.

В результате обоих нарушителей забрал наряд полиции.

Пользователи Сети возмутились подобным поведением.