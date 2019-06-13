Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Голунова

Владимир Путин подписал указы об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова и генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Пучков занимал должность главы УВД по Западному административному округу столицы, которое возбудило уголовное дело против журналиста Ивана Голунова. Девяткин отвечал за Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России.

Напомним, журналиста Голунова задержали 6 апреля. Его обвинили в сбыте наркотиков, а при обысках в квартире молодого человека были якобы найдены запрещенные препараты. Суд отправил его под домашний арест.

После проведения расследования было принято решение снять с Голунова все обвинения. Дело закрыли.