Зеленский пригласил Токаева посетить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил его на Украину. Обращение украинского лидера опубликовало государственное информационное агентство «Казинформ».
«От имени народа Украины и от себя лично поздравляю вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное вам избирателями, является свидетельством вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана», - говорится в послании.
Зеленский выразил надежду, что главы государств усилят конструктивное сотрудничество между странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности.
Также Зеленский пригласил Токаева посетить Украину «для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном».