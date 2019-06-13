Россия не будет менять название Киева вслед за США

Решение США по изменению названия столицы Украины на национальный манер на распространяется на российских картографов, поэтому на отечественных кадрах Киев будет называться по-старому в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Ранее выяснилось, что совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе. Принято решение о замене названия с «Kiev» на «Kyiv». Эти изменения будут внесены 17 июня.

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», - цитирует РИА Новости сообщение Росреестра.

В ведомстве добавили, что их организация в соответствии с решениями Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ ведет каталог географических наименований стран Содружества. Однако Украинская картографическая служба с 2016 года не принимает участие в этой работе.