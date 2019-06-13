1:0. Артем Дзюба поймал карпа
Видео рыбалки было опубликовано в Twitter.
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отправился на рыбалку. Видео с его отдыха опубликовано в Twitter команды.
«Сезон открыт. Только я пожаловался, только негодовал. И вот, пожалуйста, - карп», - рассказал Дзюба.
Ранее капитан национальной команды пошутил, когда будет обновлен рекорд по забитым голам сборной. Матч со сборной Сан-Марино завершился с разгромным счетом 9:0. Команда обновила своей рекорд результативности за один матч.