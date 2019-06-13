В Луганске показали самую большую копию российского паспорта

Самую большую копию паспорта РФ развернули на главной площади в Луганске во время флешмоба, который был посвящен Дню России.

Как рассказал РИА Новости представитель общественной организации «Мир Луганщине» Алексей Филиппов, большой флешмоб провели в знак начала выдачи в народной республике паспортов РФ.

«Мы раскрыли самый большой паспорт в России, да что там в России – в мире, на Театральной площади Луганска в знак того, что в ЛНР начинается процесс выдачи российских паспортов», - сказал он.

Под песню Олега Газманова «Вперед Россия» молодые люди вынесли 200-метровую копию российского паспорта на имя Луганской народной республики. В дате рождения значилось 12 мая, то есть день, когда республика была провозглашена. На месте фотографии было «окошко» для участников акции.

Многие из присутствующих уже успели подать документы на получение российского гражданства после того, как президент РФ Владимир Путин упростил получение паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.