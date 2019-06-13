СМИ: один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frotline, на который было совершено нападение в Оманском заливе, затонул. Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.

Все 23 человека, находившихся на борту, находятся в безопасности. Они были эвакуированы и сейчас находятся в Иране.

Ранее сообщалось, что два нефтяных судна в Оманском заливе подверглись нападению. На борту одного из танкеров могли быть россияне. Информацию проверяет МИД РФ.