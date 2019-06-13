СМИ: один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул
На его борту могли быть россияне. Их вовремя эвакуировали. Все моряки сейчас в безопасности.
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Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frotline, на который было совершено нападение в Оманском заливе, затонул. Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.
Все 23 человека, находившихся на борту, находятся в безопасности. Они были эвакуированы и сейчас находятся в Иране.
Ранее сообщалось, что два нефтяных судна в Оманском заливе подверглись нападению. На борту одного из танкеров могли быть россияне. Информацию проверяет МИД РФ.