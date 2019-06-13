Прокуратура: «воскресший» Цапок оказался вором в федеральном розыске

Человек, сфотографированный в Сочи после аварии и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором, который находится в федеральном розыске. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу», - заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что жители региона обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову и попросили выяснить личность человека, который попал на снимок на месте аварии 4 июня. Они заявили, что в кадре находится человек, имеющий сходство с Цапком, который, по официальной информации, умер в СИЗО в 2014 году. Жители станицы Кущевской утверждали, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

Позднее в беседе с «360» адвокат банды Цапка Умалат Сайгитов допустил «воскрешение» ее главаря. Он отметил, что подобные «сценарии» редко встречаются и «кому-то нужно оживить эту историю, "оживить" Цапка».

Напомним, Цапок скончался в медицинской части краснодарского изолятора в 2014 году. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.