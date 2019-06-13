Лабораторию по производству синтетических наркотиков закрыли под Калугой
Наркоторговцев задержали с поличным на территории частного домовладения.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: УФСБ по Калужской области
Федеральная служба безопасности России прекратила деятельность лаборатории, где производили синтетические наркотики. Ее организовали двое граждан РФ в частном домовладении Калужской области.
Наркоторговцев задержали с поличным. У них изъяли более 30 килограммов наркотиков амфетаминовой группы, порядка 460 литров наркосодержащей жидкости. Кроме того, были обнаружены химические реактивы, лабораторное оборудование и посуда.
Возбуждено уголовное дело. Избранная мера пресечения - заключение под стражу.