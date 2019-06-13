Как приготовить правильную окрошку: советы экспертов

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору ингредиентов для окрошки и назвали рецепты приготовления летнего супа. Вся информация опубликована на сайте организации.

Классические ингредиенты для окрошки: квас, огурцы, картошка, редис, яйца, зеленый лук, укроп, сметана.

Как заявили в Роскачестве, в первую очередь необходимо обратить внимание на картошку - у нее должен быть товарный вид и средний размер, она должна быть упругой и твердой, без неприятного запаха, зеленых и темных пятен. В таком картофеле содержится оптимальное количество полезных веществ и минимум вредных.

Выбирая яйца, необходимо обратить внимание на адрес производителя и дату изготовления. Чем ближе к магазину их место производства и чем они свежее, тем лучше, заявляют эксперты.

Качество сметаны зависит от условий ее хранения в магазине. Упаковка продукта должна быть без повреждений; если она влажная, то это говорит о неправильном хранении.

Для того, чтобы приготовить мясную окрошку, необходимо: 1 литр кваса, два сваренных вкрутую яйца, 400 грамм отварного куриного мяса, три крупные вареные картофелины, 200 грамм отварной цветной капусты, петрушка и редис, соль, а также 50 грамм обезжиренной сметаны для заправки.

Картошку нужно очистить от кожуры, порезать мелкими кубиками. Мясо необходимо порезать также кубиками. Редис - нарезать кружочками. Яйца нужно очистить от скорлупы, размять вилкой. Все названные ингредиенты необходимо перемешать вместе с соцветиями цветной капусты, посолить и добавить квас. Перед самой подачей блюда летний суп нужно посыпать мелко нарубленной петрушкой, а также добавить сметану.