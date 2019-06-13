Россияне могли находиться на борту атакованного танкера в Оманском заливе
Нападение на два танкера в Оманском заливе произошло утром, 13 июня. Спасены 44 моряка, их доставили на иранскую территорию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: RamallahNewsOfficialPage, Facebook
На борту одного из танкеров, атакованных в Оманском заливе, могли быть россияне. Об этом информирует норвежская газета VG.
Издание ссылается на представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди его экипажа были граждане РФ, Грузии и Филиппин.
Он отметил, в настоящий момент все 23 человека, находившиеся на Front Altair, в безопасности. Они были оперативно эвакуированы.
Данные о вероятном нахождении на атакованном судне россиян уже проверяет МИД РФ, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что два нефтяных судна в Оманском заливе подверглись нападению. По данному инциденту начато расследование.