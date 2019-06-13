На Москву обрушатся сильный дождь с грозой

В столице в ближайшую пятницу, 14 июня, ожидаются сильные осадки высотой пять-десять миллиметров, а также грозы. Об этом «Звезде» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом температура воздуха в пятницу повысится по сравнению с текущим состоянием - днем будет от 23 до 25 градусов выше нуля, а в Подмосковье - от 21 до 26 градусов.

По данным Gismeteo, следующая неделя тоже будет дождливой - например, 20 июня ожидается выпадение 8,8 миллиметров осадков. При этом дневная температура будет колебаться от 24 до 28 градусов тепла.