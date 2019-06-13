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Более 50 детей умерли в Индии от отравления плодами личи

Татьяна Полуказакова
11:58 13.06.2019
С похожими симптомами в больницах находятся еще 40 человек.
Более 50 детей умерли в Индии от отравления плодами личи
© Фото: Creativ Studio Heinemann imageBROKER.com Globallookpress

В округе Музаффарпур индийского штата Бихар за последние 10 дней умерло 53 ребенка. Все они перед смертью ели плоды личи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство PTI, которое приводит данные медслужб.

В плодах личи могли содержаться токсины, которые спровоцировали вспышку острого энцефалита. У детей резко падал уровень глюкозы в крови.

Со схожими симптомами в реанимации находятся еще 40 детей.

Болезнь «Чамка Бухар» уносит жизни детей в Бихаре каждое лето, начиная с 1995 года. Рекордное количество смертей было зафиксировано в 2014 году. Тогда погибли 150 человек.

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