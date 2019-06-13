Два нефтяных танкера атакованы в Оманском заливе

Два нефтяных судна в Оманском заливе подверглись нападению.

В районе местонахождения танкеров слышались взрывы. По данным СМИ, в один из них, предположительно, попала ракета. Все 44 моряка, находившиеся на борту, были эвакуированы.

Нападение на как минимум один из танкеров уже подтвердили власти Омана, сообщает норвежская газета Dagblaget. Отмечается, что инцидент произошел в водах Ирана.

Начато расследование инцидента.