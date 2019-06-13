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Два нефтяных танкера атакованы в Оманском заливе

Дарья Михалина
11:51 13.06.2019
44 моряка, которые оказались на атакованных нефтяных танкерах, спасены. Их доставили на территорию Ирана.
Два нефтяных танкера атакованы в Оманском заливе
© Фото: maya_alamri2, twitter, RamallahNewsOfficialPage, Facebook

Два нефтяных судна в Оманском заливе подверглись нападению.

В районе местонахождения танкеров слышались взрывы. По данным СМИ, в один из них, предположительно, попала ракета. Все 44 моряка, находившиеся на борту, были эвакуированы.

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Нападение на как минимум один из танкеров уже подтвердили власти Омана, сообщает норвежская газета Dagblaget. Отмечается, что инцидент произошел в водах Ирана.

Начато расследование инцидента.

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