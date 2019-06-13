В ООН назвали число мирных жителей, погибших во время конфликта в Донбассе

Миссия ООН по правам человека на Украине заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибло 3332 мирных жителей, еще почти 7 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер, передает РИА Новости.

«С апреля 2014 года и до 9 июня 3332 гражданских лица погибли, более 7 тысяч получили ранения», - сказала она на пресс-конференции.

Фрейзер также отметила, что с начала года миссия зафиксировала 12 смертей и 58 ранений гражданских лиц из-за боевых действий в регионе.

Украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Вопросами урегулирования конфликта занимается трехсторонняя контактная группа на встречах в Минске. Несмотря на призывы прекратить стрельбу и наладить диалог, Киев продолжает вести провокации на линии соприкосновения.