Неудачно «зашла в гости»: белый медведь в зоопарке устроил кровавую охоту на утку

Полярный медведь в зоопарке Сан-Диего показал посетителям, что он вовсе не животное, над которым все умиляются, а самый настоящий хищник. Мишка плавал в бассейне, когда туда к нему на свою беду случайно залетела утка.

Птица не подозревала об опасности, когда медведь решил на нее поохотиться. Мишка подплыл к утке снизу, после чего вынырнул на поверхность и схватил ее пастью. Движение было настолько ловким, что у птицы не осталось шансов выжить.

Медведь какое-то время держал добычу во рту, после чего скрылся с нею под водой, где, очевидно, попробовал на вкус. А затем опять вынырнул, все еще не отпуская трофей.

Посетители зоопарка, успевшие зафиксировать все на камеры телефонов, пришли в восторг от увиденного и хвалили охотничью хватку мишки.