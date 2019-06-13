В Махачкале рассказали о состоянии пострадавших из-за взрыва на танкере

Трое потерпевших находятся в больницах после взрыва на танкере в Махачкале, который произошел 11 июня.

Накануне в больницу приехали родственники одного из пациентов, который получил 95% ожогов. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, однако он находится в сознании, сообщили в региональном минздраве.

Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, пишет РИА Новости.

Напомним, возгорание на танкере произошло в результате взрыва. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате трагедии погибли три человека, их тела уже найдены.

По предварительной версии, причиной катастрофы стала детонация газовоздушной смеси в машинном отделении танкера в момент перекачки нефти. Угрозы разлива топлива в акватории порта нет, местным жителям ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.