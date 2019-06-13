На Украине сообщили о новых жертвах столкновения ВСУ с ополченцами ЛНР и ДНР

В пресс-службе Операции Объединенных сил заявили о жертвах столкновений бойцов ВСУ с ополченцами ДНР и ЛНР.

Как следует из сообщения, один ополченец погиб, еще трое ранены. Кроме того, один украинский военный также получил ранения.

Ранее ВСУ сообщили, что вплотную подошли к Донецку. По утверждению военных, они заняли территорию на дистанции от 100 до 250 метров в целью укрепить войска.

Эту информацию опровергли в милиции ДНР, отметив, тем не менее, что украинская сторона усилила обстрелы. Всего за сутки она около 12 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив 370 боеприпасов.