Из-за сбоя в работе автоматов в московском метро образовались огромные очереди

В московском метрополитене наблюдаются огромные очереди, связанные с тем, что пассажиры не могут пополнить карты «Тройка». Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«Метро Новогиреево не работают автоматы для пополнения тройки, очереди огромные пробки люди ругаются, а кассиры сказали просто не работает интернет», - на писал на своей странице в Instagram один из пассажиров.

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Ранее сообщалось, что в работе автоматов по продаже билетов наблюдаются сбои. Об этом заявила пресс-служба московской подземки.

В сообщении отмечалось, что ведутся работы по восстановлению работы автоматов. В пресс-службе призвали пополнять проездные онлайн или покупать билеты в кассах.