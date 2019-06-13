Из-за сбоя в работе автоматов в московском метро образовались огромные очереди
В пресс-службе призвали покупать билеты в кассах.
© Фото: nikolai_busov, Instagram
В московском метрополитене наблюдаются огромные очереди, связанные с тем, что пассажиры не могут пополнить карты «Тройка». Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
«Метро Новогиреево не работают автоматы для пополнения тройки, очереди огромные пробки люди ругаются, а кассиры сказали просто не работает интернет», - на писал на своей странице в Instagram один из пассажиров.
Ранее сообщалось, что в работе автоматов по продаже билетов наблюдаются сбои. Об этом заявила пресс-служба московской подземки.
В сообщении отмечалось, что ведутся работы по восстановлению работы автоматов. В пресс-службе призвали пополнять проездные онлайн или покупать билеты в кассах.