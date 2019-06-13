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В Госдуме отреагировали на предложение Чубайса ввести углеродный налог

Татьяна Полуказакова
11:01 13.06.2019
Углеродный налог, по мнению Чубайса, простимулирует промышленные компании снизить объемы выбросов.
В Госдуме отреагировали на предложение Чубайса ввести углеродный налог
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы Валерий Селезнев оценил инициативу, с который выступил Анатолий Чубайс. Глава «Роснано» предложил ввести углеродный налог, чтобы промышленные компании снижали выбросы.

«В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это прежде всего касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», - цитирует Селезнева RT.

По словам депутата, Чубайс предложил один из вариантов ухудшения ситуации, когда налогом бы обложили то, что должно получать преференции. По мнению Селезнева, такая мера приведет к тому, что потребительские товары и не только подорожают как минимум на размер этого налога.

Ранее Чубайс отметил, что если Россия не станет вводить углеродный налог, то сама закроет себе экспорт, что ударит по экономике.

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