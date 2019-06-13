Адвокат банды Цапка допустил «воскрешение» ее главаря

В Сети появилось много снимков с места аварии в Сочи, на одном из которых жители Краснодарского края увидели мужчину, который похож на умершего в СИЗО главаря кущевской банды Сергея Цапка. В беседе с «360» адвокат его преступной банды Умалат Сайгитов допустил возможное «воскрешение».

«Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный», - сказал он.

Адвокат отметил, что у Цапка были большие финансовые возможности, и в Краснодаре зашкаливает уровень коррупции. По его словам, подобные «сценарии» редко встречаются и «кому-то нужно оживить эту историю, "оживить" Цапка».

Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев подтвердил, что два мужчины похожи, но для доказательства нужно провести проверку.

Местные жители, в свою очередь, отправили обращение к прокурору, в нем они попросили проверить данные о достоверности смерти главаря банды и установить личность мужчины на снимке.

Напомним, ДТП произошло 9 июня в Сочи на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической. Там произошло столкновение двух туристических автобусов. По предварительной версии, один из автобусов при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества другому транспортному средству. В результате аварии пострадали 26 человек, 23 из них были госпитализированы.

Главарь преступной банды Сергей Цапок скончался в следственном изоляторе в 2014 году. Вскрытие тела показало, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Генетическая экспертиза подтвердила личность умершего. Где находилась могила главаря банды, оставалось неизвестным.

Кущевская банда совершила несколько десятков убийств, занималась рэкетом. Суд приговорил Цапка и еще двоих виновных к пожизненному сроку заключения.