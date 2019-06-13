СК возбудил дело по факту похищения ребенка в Челябинске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения пятилетнего ребенка его собственным отцом в Челябинске. Эту информацию подтвердили «Звезде» в ведомстве.

Ранее «Звезда» писала о том, как девятого июня во дворе жилого дома Челябинска биологический отец пятилетнего мальчика выкрал его из машины и унес в неизвестном направлении. Мать ребенка Светлана Лыкова рассказала, что мужчина юридически не имеет отношения к мальчику, его усыновил ее законный муж.

Инцидент произошел в тот момент, когда Лыкова пристегивала младшую дочь ремнями безопасности в машине. В это время появился биологический отец и забрал мальчика с заднего сидения.

Попытки задержать похитителя были безуспешными. Его также пытался остановить друг семьи, однако мужчина брызнул ему в глаза баллончиком и скрылся.

Родственники семьи утверждают, что мужчина сменил фамилию и отчество, а также купил дом в глухой деревне, куда, возможно, мог отвезти ребенка. Однако месторасположение никому неизвестно.

Сама Лыкова считает, что биологический отец ее ребенка вступил в секты, из-за чего был против использования квалифицированной медицинской помощи и дальнейшего обучения мальчика в школе, поэтому хотел жить с ним один «в чистом поле в землянке».