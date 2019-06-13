Низкая цена и предоплата: Роспотребнадзор назвал признаки опасного интернет-магазина

Роспотребнадзор составил список рекомендаций, следуя которым, интернет-пользователи смогут с легкостью распознать недобросовестные онлайн-магазины.

Как следует из публикации на сайте ведомства, в первую очередь стоит обратить внимание на цены. Если стоимость товара сильно ниже, чем у конкурентов, вероятно, перед вами мошенники. Кроме того, следует игнорировать заманчивые лозунги вроде «акция», «количество ограничено» и так далее.

Не советуется осуществлять предоплату за товар на счет частного лица. Стоит обратить внимание на наличие у интернет-магазина курьерской службы и самовывоза. Поясняется, что квитанции об отправке товара транспортной компанией легко можно подделать.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют проверять отзывы о магазине в Сети и информацию о компании или индивидуальном предпринимателе. Добавляется, что представленные на сайте контакты могут быть лишь формой обратной связи или обычным мобильным телефоном.