Красный Крест отправил 295 тонн гуманитарной помощи в Донбасс
В Донбасс отправлены строительные и сельхозматериалы, продовольствие, лекарства и корм для домашних животных.
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Международный комитет Красного Креста отправил на территорию Донбасса гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Через контрольный пункт «Новотроицкое» проследовали 16 грузовиков.
«Для жителей Донбасса направлены строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных», - говорится в сообщении Государственной пограничной службе Украины.
Общий вес гуманитарной помощи от Красного Креста составил более 294 тонн.
Помощь Донбассу с августа 2014 года оказывает МЧС России. За этот период на территорию ДНР и ЛНР поступило порядка 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.