Опубликованы кадры задержания экс-главы волгоградского СК

ФСБ РФ задержали бывшего руководителя волгоградского управления СКР Михаила Музраева, которого обвиняют в теракте. Кадры операции опубликовал канал Mash.

Музраева задержали по делу о покушении на губернатора области Андрея Бочарова. Инцидент произошел еще в 2016 году. На частную территорию политика пробрались злоумышленники и облили дом воспламеняющейся жидкостью, после чего вспыхнул пожар.

По версии следствия, главой преступной группировки стал Евгений Ремезов. Задачу устранить Бочарова поставил он. Причиной таких действий стала борьба за площадь рынка, которую губернатор хотел вернуть в муниципальную собственность.

Тогда по факту поджога возбудили уголовное дело. Сейчас следствие проводит все необходимые действия.