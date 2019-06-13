В Норильске мальчик прогулялся по карнизу окна на 9-м этаже: видео

В Норильске мальчик вылез в окно девятого этажа. Ролик был опубликован в социальных сетях.

На кадрах видно, что ребенок открывает окно на 9-м этаже дома и, держась за профиль окна, выходит на карниз. Мальчик делает несколько шагов по откосу окна, кидает что-то на соседний балкон и после этого возвращается в квартиру.

По словам автора видео, инцидент произошел в доме на улице Талнахская, 6. До этого такой же «трюк» проделал другой ребенок. Автор отметил, что на вид мальчикам около 7 лет.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию у комментаторов в Сети.

Одни высказали мнение, что человек сразу должен был передать информацию об оставленных без присмотра детях в прокуратуру. Другие заявили, что нужно было срочно вызвать спасателей.

По мнению комментаторов, дети устраивают такие экстремальные развлечения от безделья потому, что в городе для детей почти нет бесплатных секций.