Вниз головой без страховки: пенсионер совершил экстремальный спуск по скале в Красноярcке
70-летний мужчина поднялся без страховки на вершину скалы Перья, а затем спустился вниз головой по узкой расщелине.
© Видео: Сергей Чистоусов, Город Красноярск, Вконтакте © Фото: Сергей Чистоусов, Город Красноярск, Вконтакте
Житель Красноярска устроил экстремальное шоу в местном заповеднике «Столбы».
Пожилой мужчина преодолел сложнейший маршрут вверх по горе и спустился вниз головой.
Кадры «представления» опубликованы в Сети. На них видно, что мужчина отказался использовать страховку. Он взобрался по ребру скалы Перья, после чего на бис спустился вниз по узкому проему между камнями.
Как рассказали в соцсетях, мужчине около 70 лет. Он находится в отличной спортивной форме и регулярно радует туристов своими трюками на скалах.
«Если встретите на Столбах деда Андроныча, можете стать свидетелем такого экстремального спуска», - говорится в записи «Вконтакте».