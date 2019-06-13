Вниз головой без страховки: пенсионер совершил экстремальный спуск по скале в Красноярcке

Житель Красноярска устроил экстремальное шоу в местном заповеднике «Столбы».

Пожилой мужчина преодолел сложнейший маршрут вверх по горе и спустился вниз головой.

Кадры «представления» опубликованы в Сети. На них видно, что мужчина отказался использовать страховку. Он взобрался по ребру скалы Перья, после чего на бис спустился вниз по узкому проему между камнями.

Как рассказали в соцсетях, мужчине около 70 лет. Он находится в отличной спортивной форме и регулярно радует туристов своими трюками на скалах.