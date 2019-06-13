«Неизбежно»: Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной

Россия восстановит отношения с Украиной, вне зависимости от отношений с украинскими элитами. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что может измениться между Москвой и Киевом с приходом на пост президента Незалежной Владимира Зеленского.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», - сказал президент в интервью телеканалу «МИР».

Путин подчеркнул, что «политические элиты прошлого» на Украине ставили во главу угла свой личный успех и сохранение своих капиталов. Именного поэтому, по мнению президента, «у них такая любовь к Западу».

Российский лидер выразил надежду, что новое руководство соседней страны сможет действовать в направлении восстановления отношений с РФ.

«Новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины», - отметил Путин.

По его словам, Зеленскому необходимо не уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прикрываясь «русофобскими измышлениями и идеями», как делали его предшественники. Также Путин надеется, что новый глава Украины сможет энергично действовать и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией.