«Полет шмеля» на Дворцовой: 500 военных музыкантов установили мировой рекорд
В Петербурге установили рекорд по исполнению «Полета шмеля» духовыми оркестрами.
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Полторы тысячи музыкантов из военных оркестров исполнили «Полет шмеля» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 12 июня.
Организаторы фестиваля духовых оркестров решили установить мировой рекорд на самое массовое исполнение интермедии «Полет шмеля». Акцию приурочили к 175-летию Николая Римского-Корсакова. Об этом заявили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.
Две минуты сводный оркестр из 500 музыкантов под руководством начальника военно-оркестровой службы ЗВО Сергея Вовка исполнял интермедию к опере «Сказка о царе Салтане».
Таким же составом музыканты исполнили русскую народную песню «Вдоль по Питерской».