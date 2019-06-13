«Полет шмеля» на Дворцовой: 500 военных музыкантов установили мировой рекорд

Полторы тысячи музыкантов из военных оркестров исполнили «Полет шмеля» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 12 июня.

Организаторы фестиваля духовых оркестров решили установить мировой рекорд на самое массовое исполнение интермедии «Полет шмеля». Акцию приурочили к 175-летию Николая Римского-Корсакова. Об этом заявили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Две минуты сводный оркестр из 500 музыкантов под руководством начальника военно-оркестровой службы ЗВО Сергея Вовка исполнял интермедию к опере «Сказка о царе Салтане».

Таким же составом музыканты исполнили русскую народную песню «Вдоль по Питерской».