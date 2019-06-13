В МВД рассказали об инциденте с Луневым во Внуково

В отношении вратаря петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрея Лунева составлен протокол об административном правонарушении. Ему вменяется статья «Мелкое хулиганство». Об этом рассказали «Звезде» в МВД РФ.

«В линейный отдел МВД России в аэропорту Внуково поступило заявление от представителей одной из российских авиакомпаний, о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»», - прокомментировала начальник пресс-службы Управления на транспорте по Центральному федеральному округу Елена Бабанова.

Напомним, по словам самого Андрея Лунева, он вступил в перепалку с сотрудником авиакомпании «Россия», не сдержав эмоций. Футболист боялся опоздать на самолет, а регистрация уже закрывалась. По словам спортсмена, конфликт произошел после шутки, которую он отпустил в адрес сотрудника авиакомпании из-за того, что тот долго оформлял документы.