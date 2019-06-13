Парубий подписал закон о процедуре импичмента президенту Украины

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о полномочиях так называемых Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут созданы для расследования деятельности главы государства, если возникнет вопрос о его импичменте. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Парубия, закон был передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Сегодня подписал закон Украины номер 1098 "О Временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной рады Украины», - написал спикер украинского парламента.

Данный закон был принят Верховной радой 6 июня.

Таким образом, документ позволит запускать процедуру досрочного отстранения президента от власти, прописанной в конституции, однако до сих пор она не была подкреплена нужными законодательными актами.

Украинский лидер вносил подобный законопроект, предложив проводить процедуру импичмента в два этапа. Так, импичмент главы государства инициирует Рада, дело расследует ВСК, после чего на основании выводов комиссии украинский парламент принимает окончательное решение. Для решения об импичменте понадобится 300 голосов парламентариев.