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Ученые назвали страшные последствия употребления кофе

Дарья Муромова
Наталия Агеева
09:49 12.06.2019
В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER.com, Globallookpress

Традиционный утренний кофе вызывает зависимость, такую же как, например, от никотина. Об этом рассказали ученые и даже подтвердили это статистикой: больше половины тех, кто привык начинать день с ароматного напитка, при вынужденном отказе от него переживают абстинентный синдром, то есть ломку. При этом у них появляется вялость, раздражительность и головные боли.

 «У нас возникает перебор различных веществ в организме, которые являются сосудотонизирующими, сосудосуживающими, или, наоборот, у кого есть парадоксальная реакция - сосуды расслабляются в такой ситуации, если мы что-то делаем чрезмерно - это зависимость или чрезмерная привычка», - заявил Сергей Нурисламов, психиатр-нарколог.

Между тем, россияне с каждым годом пьют все больше кофе. За последние десять лет его потребление выросло в два раза.

В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду. Все чаще различные виды этого напитка пьют в любое время суток вместо перекуса. Другое исследование показало, что каждая пятая чашка заказывается импульсивно, если мы просто идем мимо кофейни.

В мире по потреблению кофе лидируют северные страны. Больше всех его пьют в Финляндии - почти десять килограммов зерен в год на человека. И специалисты снова объясняют это зависимостью. Там, где мало солнца и холодно, с глотком кофе проще всего получить дозу эндорфина.

 «Что кофе, что алкоголь, что наркотики - они воздействуют на эндорфиновую систему, то есть систему, которая отвечает за наше состояние. У нас не хватает гормонов радости, мы чувствуем упадок сил, депрессивные мысли, какие-то пессимистичные настроения, а когда выпили кофе, чувствуем себя бодро», - считает врач-нарколог Алексей Луньков.

Такая постоянная стимуляция может привести к изнашиванию организма.

Врач Константин Заболотный считает, что кофе может довести до инсульта. Специалист уверен, в дешевый растворимый кофе из-за особенностей обработки зерен почти не попадает кофеин - тот, который бодрит. И наоборот, в натуральном заварном его предостаточно. Поэтому и действие напитка может быть противоположным. Например, для людей с повышенным и пониженным давлением.

В Калифорнии кофе стал поводом для судебных разбирательств. Центр, изучающий токсичные вещества, нашел в обжаренных зернах кофе вещество акриламид, которое якобы вызывает рак. Эксперты подали в суд. Ответчики -  90 компаний. В результате продавцы кофе теперь обязаны маркировать его как канцероген. А владельцы кофеен – вешать таблички, предупреждающие об опасности напитка.

Эликсир бодрости или опасный допинг - споры по кофе продолжаются. Пока стороны и проводят исследования в поисках доказательств. Другие уверены, что как и почти с любым продуктом, все хорошо в меру.

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