Все было не так: работавший на месте аварии в Чернобыле врач раскритиковал сериал HBO

Американский врач, занимавшийся лечением пострадавших от радиации в Чернобыле, Роберт Гейл раскритиковал изображение телевизионной сетью HBO аварии и воздействие радиации на состояние пострадавших. По его словам, описание последствий ЧП в сериале «Чернобыль» «неточное» и «опасное».

Медик отмечает, что HBO изобразил пострадавших «радиоактивнопасными», тем не менее, они не были заразными.

«Большая часть радиационного загрязнения была поверхностной, и это относительно легко контролировалась обычными процедурами», - пишет Гейл на портале «Письма о раке».

Специалист критикует изображение в сериале смерти ребенка, предположительно от «поглощения» смертельного количества радиации от отца-пожарного, который занимался ликвидацией пламени. Такой случай, по его утверждению, на самом деле был, однако сама смерть наступила по другим причинам.

Гейл отмечает, что даже высокий уровень радиации приводит к небольшому количеству врожденных дефектов.

«Например, среди нескольких сотен беременных женщин, подвергшихся воздействию высоких доз радиации от бомб, было только 29 детей с дефектами развития. Все были выставлены во втором триместре, когда клетки мигрируют в мозг», - заявляет он.

В картине жертвы больше похожи на монстров или зомби, чем на людей.

«Эффекты изображаются как нечто ужасное, невообразимое. Это неточно», - утверждает медик.

«Проводя трансплантацию гемопоэтических клеток, мы обычно подвергаем людей гораздо более высоким дозам облучения, чем те, кто получает чернобыльские жертвы», - добавляет он.

«Чернобыль» также искажает воздействие радиации на человека. По утверждению Гейла, облучение - не единственный фактор, повлекший за собой гибель 29 пожарных. На самом деле, пишет он, были и другие травмы, которые «делают людей более восприимчивыми к радиационному ущербу».

Гейл отмечает, что большинство жертв радиации выжили - а именно 175 человек из 204.

«Несмотря на то, что 31 немедленная смерть, связанная с Чернобылем, печальна, количество погибших на удивление мало по сравнению со многими авариями, связанными с энергетикой», - заключает врач.

Роберт Гейл - эксперт по трансплантации костного мозга, который используется для лечения жертв радиации. Как уточняет Forbes, после ЧП в Чернобыле Михаил Горбачев попросил специалиста приехать для лечения пострадавших.