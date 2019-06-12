СМИ: перед смертью вдова Евстигнеева получала проклятия и угрозы

Последние два года жизни российская актриса Ирина Цывина боролась за наследство умершего супруга Александра Благонравова. Затяжные судебные разбирательства, возможно, стали существенным фактором, который привел к трагичному исходу. К тоже же, в последнее время женщина стала получать угрозы.

Напомним, 18 апреля стало известно о смерти Цывиной. Это стало большой неожиданностью, потому что, несмотря на проблемы со здоровьем, 55-летняя актриса никогда не жаловалась на самочувствие, пишет StarHit.

Однако последние два годы были очень сложными для женщины: она судилась за наследство с пасынком, который требовал четверть имущества, нажитого Цывиной в браке с его отцом. Адвокатам артистки удалось добиться наилучших условий в пользу своей подопечной, однако сама она хотела скорее закончить дело, потому что «чувствовала себя проклятой».

Не только судебные разбирательства, но и поступавшие угрозы от предполагаемой любовницы покойного мужа, которая встала на сторону пасынка, подкосили здоровье и моральное состояние Цывиной.

«Неизвестно откуда в почте оказались сообщения: "Ты хочешь и дачу, и машины, и баню", "Сдохнешь со всем этим", "Не пойдет проклятое наследство тебе впрок". С тех пор меланхолия стала почти постоянной гостьей Ирины Константиновны. Кроме того, тема "проклятия" и "проклятого наследства" глубоко засела у нее в голове», - рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

В последнее время Цывина плохо себя чувствовала и редко выходила в свет. Ее поддержкой стали сын Евгений и партнер Денис Сердюков, который даже сделал ей предложение руки и сердца, однако ответить актриса не успела.

По словам юриста, в последнее время Цывина чувствовала себя очень одинокой, часто вспоминала своего бывшего мужа - знаменитого актера Евгения Евстигнеева и мечтала воссоединиться с ним.

Адвокат Цывиной заявила, что теперь за наследство будут бороться уже дети актрисы. Разные доли имущества получили сын Евгений и дочь Зинаида, однако юрист надеется, что им удастся избежать таких сложных судебных разбирательств, которые сыграли роковую роль в жизни их матери.