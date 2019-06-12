Названы неожиданные причины возникновения диабета

Развитие диабета второго типа могут спровоцировать переизбыток витамина В12, недостаточное употребление овощей и несбалансированное питание, считают исследователи из Американского общества питания, сообщает Medicalxpress.

К опасному заболеванию приводит нехватка в рационе растительной пищи, молочных продуктов и мяса. В то же время переизбыток витамина В12, который содержится в говядине, баранине, лососе и треске повышает риск развития диабета. Исследователи рекомендуют соблюдать витаминный баланс с помощью В2 и В6, которые можно получить при употреблении каш, орехов и цитрусовых.

Сбалансированное питание также играет важную роль. Употребление большого количества мяса или исключительно растительных продуктов способствует появлению диабета. Для минимизации риска нужен разнообразный рацион.

Ученые убедились, что, если в рационе содержится много овощей, мяса и молочных продуктов, риск развития диабета снижается на 60%. Сначала исследователи советуют есть овощи, а после - мясо и гарнир.