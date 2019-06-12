На Украине придумали новый способ покупки российского газа
На Украине предложили закупку российского газа через новую частную компанию, которая станет связующим звеном между Москвой и Киевом.
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Представитель Владимира Зеленского Андрей Герус предложил новый способ покупки Украиной российского газа.
По его словам, украинские политики и лидеры «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук могли бы создать частную компанию, которая заключит контракт с «Газпромом», благодаря чему поставка газа станет возможной.
«Им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», - заявил Герус в эфире «112 Украина».
Он добавил, что, когда Бойко и Медведчук были в Москве, им следовало сразу заключать контракт с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.