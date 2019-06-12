Токаев официально стал президентом Казахстана
Напомним, шестые президентские выборы состоялись в Казахстане десятого июня.
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Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность президента страны.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан», - цитирует РИА Новости речь Токаева на торжественной церемонии.
Напомним, шестые президентские выборы состоялись в Казахстане десятого июня. Победу на них с результатом 70,96% голосов одержал Токаев, который представляет партию Nur Otan, возглавляемую первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.