Самая большая катастрофа в истории музыки: около полумиллиона записей сгорели при пожаре на Universal

В 2008 году крупный пожар разгорелся на студии Universal. Тогда представители компании заявили, что огонь уничтожил незначительное количество записей, однако, как сообщает газета New York Times, обнародовавшая новые данные, тот день стал «самой большой катастрофой в истории музыкального бизнеса».

В статье, озаглавленной «День, когда сгорела музыка», утверждается, что десятки тысяч композиций мировых знаменитостей не удалось спасти. Среди них - уникальные записи Nirvana, R.E.M., Элтона Джона, Чака Берри, Эминема, Рэя Чарльза и других.

Сама Universal утверждала: пожар уничтожил склад, в котором в основном размещались киноархивы. Предполагалось, что в хранилище не было музыки.

Тем не менее, по данным New York Times, всего было уничтожено около 18 230 «активов» и утеряно 120 000 записей. Как сообщает Billboard, это число может достигать полумиллиона.

В свою очередь, Universal Music оспаривает степень заявленного ущерба.