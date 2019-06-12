Под главным храмом Псковской области идет разлом грунта

Под Свято-Троицким кафедральным собором, который является главным храмом Псковской области, выявлен разлом грунта. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

По его словам, разлом связан с глубинными процессами. Беспокойство специалистов также вызывает состояние уникальных карстовых пещер, которые располагаются в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, который является одним из древних и самых больших в России мужских монастырей, пишет ТАСС.

Свято-Троицкий кафедральный собор расположен в центре Псковского кремля. Сегодняшнее здание собора было возведено в XVII веке на месте, где стояли предыдущие три храма. Первое сооружение было построено в X веке о поручению княгини Ольги.