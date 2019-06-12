В стране празднуют День России: история одной даты

Ежегодно 12 июня в стране отмечают День России. В этом году праздник выпадает на среду, в связи с чем население страны ждет дополнительный выходной посреди недели.

По всей стране в этот день проводятся многочисленные концерты, общественные и спортивные мероприятия. А закончится он по традиции праздничным салютом.

Первыми начали праздновать День России из-за разницы часовых поясов стали жители Камчатки и Чукотки. Там проводятся многочисленные ярмарки и массовые гуляния. А в центре Петропавловска-Камчатского проходит акция «Военная служба по контракту на Тихоокеанском флоте - твой выбор!»

День России - один из самых молодых праздников. 12 июня 1990 года, когда многие республики СССР уже стали независимым, первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В этот же день, но годом позже, в 1991 году, прошли первые в России открытые выборы, на которых победил Борис Ельцин.

Впервые праздник отмечался в 1995 году. А учреждено государственное торжество было в 1994 году, когда Ельцин утвердил 12 июня как день принятия государственной Декларации и принятия российского суверенитета. Коротко праздник называли Днем независимости.

В 1998 году дату переименовали в День России. Официально положение об изменении было выпущено в 2002 году. Оно было зафиксировано в обновленном Трудовом кодексе.

А с наступившим праздником Владимира Путина уже поздравил госсекретарь США Майкл Помпео и короли Саудовской Аравии и Бахрейна Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Хамад бен Иса Аль Халифа.