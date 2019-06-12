Назван разрушающий почки витамин

Канадские ученые назвали витамин, чрезмерный прием которого способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Речь идет о витамине D. По словам медиков, он может спровоцировать разрушение почек.

В качестве примера приводится случай, как один из канадцев обратился к специалистам с жалобами на плохое самочувствие. В крови мужчины были обнаружены высокие дозы кальция и паратирина, которые поступают с витамином D. Более патологий выявлено не было.

Выяснилось, что на протяжении трех лет пациент принимал биоактивную добавку. Однако резко хуже чувствовать себя мужчина начал во время отдыха, где из-за солнца дозы витамина D в его организме увеличились в разы.

Как сообщает журнал CMAJ, теперь больному приходится жить с хронической болезнью почек третьей стадии.