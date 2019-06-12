Американские журналисты восхитились российским пистолетом ПЛ-15

Американское издание National Interest оценило российскую новинку - пистолет Лебедева ПЛ-15. Авторы материала назвали его «квантовым скачком».

Журнал отметил, что ПЛ-15 существенно опережает свои аналоги, включая пистолет Макарова. Новинка уже стала серьезным шагом вперед в данной сфере.

ПЛ-15 совмещает в себе лучшие качества отечественных и иностранных пистолетов, подчеркивает NI. Главным преимуществом считается его автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом, и ударно-спусковой механизм двойного действия.

Еще одним достоинством является длительность использования пистолета – не менее десяти тысяч выстрелов, а также легкость конструкции благодаря раме из алюминиевого сплава.

Издание предполагает, что новые российские пистолеты будут использоваться, в первую очередь, в армейских спецподразделениях и смогут заменить Glock.

ПЛ-15 создавался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина пистолета составляет 220 миллиметров, ширина - 28 миллиметров, высота - 136 миллиметров. Базовая версия оснащена коробчатым магазином на 14 патронов.