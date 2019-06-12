Изучил документы и съел конфеты: енот устроил проверку в пенсионном фонде в Карелии

В Сети появился ролик, на котором крупный енот пробрался в отделение пенсионного фонда в карельском городе Лахденпохья и устроил там ревизию.

На кадрах видно, что животное залезло в шкаф с «ценной документацией», как отметили авторы ролика, и достаточно долгое время сидело в нем. Потом зверек, не торопясь, перешел к другому офисному ящику и вытащил оттуда конфеты, тут же съев их.

Очевидцы отметили, что енот пробрался в учреждение самостоятельно и, видимо, был голодным.

Судя по комментариям под видео, енот Тимоша потерялся во время прогулки и таким образом забрел в пенсионный фонд. Благодаря неравнодушным жителям зверька вернули хозяйке.