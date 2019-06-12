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«Мозг пятилетнего ребенка»: Алибасов-младший рассказал о состоянии отца

Дарья Муромова
06:40 12.06.2019
После выхода из медикаментозной комы Алибасов не узнал собственного сына и супругу.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Музыкальный продюсер Бари Алибасов похудел на восемь-десять килограммов за время нахождения в больнице. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший.

Сын продюсера группы «На-На» сказал, что Алибасов после выхода из медикаментозной комы ничего не помнит и никого не узнает.

«У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка. Говорить из-за ожога он не может, но упорно пытается что-то мычать, машет руками, улыбается. Меня, сына, он не признал, а супругу Лидию Николаевну и вовсе принял за медсестру. В какой-то момент отец отобрал у меня телефон, совсем как ребенок, и сделал селфи. Был этим очень доволен», - прокомментировал ситуацию Алибасов-младший.

Сейчас Алибасов находится под круглосуточным наблюдением врачей. Только через несколько дней можно будет дать прогноз на дальнейшее состояние продюсера. При этом не исключается возможность, что Алибасову придется дышать через трубку.

Напомним, четвертого июня Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Накануне своего дня рождения он оказался в реанимации, врачи приняли решение ввести его в медикаментозный сон. Сейчас Алибасов находится в сознании, но врачи не дают точных прогнозов – в результате несчастного случая он получил ожог пищевода четвертой степени, а также ожог желудка, кишечника и дыхательных путей.

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